Ue, von der Leyen eletta presidente con 401 sì, decisivi i Verdi che annullano i 50 franchi tiratori. Fratelli d’Italia vota contro

Ursula von der Leyen rieletta presidente della Commissione Ue con 401 voti a favore 284 contrari, 15 astensioni e 7 schede nulle

Lo ha annunciato la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e subito dopo nell’emiciclo di Strasburgo è scattato unlungo applauso. In piedi gli eurodeputati di Verdi, Socialisti, Liberali e Popolari. Gelo dai Patrioti e dall’estrema destra, mentre gli eurodeputati di Fratelli d’Italia che hanno votato contro, sono rimasti seduti senza applaudire.

La maggioranza necessaria era di 360 voti, perché un eurodeputato spagnolo Toni Comin, indipendentista catalano, non si è insediato per problemi giuridici in Spagna, sicché i componenti dell’Aula sono 719, non 720. Hanno votato 707 eurodeputati. Da una prima analisi del numero dei voti, il si dei Verdi è stato decisivo per il bis di von der Leyen che ha incassato 401 consensi, superando di 41 voti la soglia necessaria dei 360, grazie proprio al sostegno dei Greens, che hanno annullato i franchi tiratori che risultano essere stati quindi 50, considerando che la maggioranza su cui poteva contare la presidente era formata da Popolari, Socialisti, Liberali che con i verdi avrebbe raggiunto la quota di 454 voti.

Nel discorso a Strasburgo von der Leyen ha presentato un programma di 30 pagine, tra cui l’obiettivo della riduzione del 90% emissioni, che entro il 2040 sarà legge e sui migranti più guardie costiere e di frontiera. Non è mancato l’attacco a Orban e non poteva essere altrimenti. I numeri, ma sopratrutto gli scheramenti contrapposti, anticipano che questa seconda legislatura per von der Leyen non sarà una passeggiata, su molti temi, dal green, ai migranti e soprattutto sull’Ucraina, riuscire a trovare l’unanimità, spesso necessaria per approvare i provvedimenti, sarà impresa ardua.

Congratulazioni a Ursula von der Leyen sono arrivati dal suo partito Ppe, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, dal premier polacco Donald Tusk, dal Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e dal premier britannico Keir Starmer.

Non poisitive le dichiarazioni della Lega: “la conferma di Ursula Von der Leyen è una brutta notizia per i cittadini europei e per gli italiani in particolare, soprattutto per il pericoloso sostegno di sinistre ed eco-fanatici. Tradito il voto di milioni di elettori che chiedevano il cambiamento e che ora subiranno le scelte scellerate degli estremisti verdi”, si legge in una nota.

Stesso tono da Fratelli d’Italia che ha votato contro la rielezione della presidente uscente. A confermarlo è stato il copresidente dell’Ecr ed eurodeputato FdI Nicola Procaccini dopo il voto: “Abbiamo votato contro von der Leyen, restiamo quelli che siamo”, ha detto. A riferire il probabile voto contrario del partito di Meloni, erano state in precedenza fonti dell’Ecr.

La “libertà di voto” sulla rielezione di Ursula von der Leyen che l’Ecr garantisce ai suoi eurodeputati vale “all’interno del gruppo”, non delle delegazioni nazionali. Gli eurodeputati di Fdi voteranno “compatti, spiegava in tarda mattinata Procaccini, al termine di una riunione degli eurodeputati di Fratelli d’Italia a Strasburgo, tenuta segreta. Gli altri eurodeputati interrogati avevano osservato la consegna del silenzio mentre si avviavano verso l’Aula.