Ufficiale di Marina 31enne muore colto da malore improvviso durante immersione di addestramento: inutili i soccorsi

Il tenente di vascello Michele Savarese è stato stroncato da un malore improvviso a soli 31 anni mentre era in un’immersione di addestramento



La tragedia si è verificata ieri 29 giugno 2023 intorno alle 10,30. nel mare di La Spezia. La vittima è il tenente di vascello Michele Savarese, morto durante un corso di specializzazione subacquea alla base Comsubin “Teseo Tesei” del Varignano.

Secondo quanto comunicato dal Comando militare, Savarese mentre era in immersione ha accusato un malore improvviso ed è stato subito soccorso dal personale sanitario presente, ma, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne, stroncato pare da un infarto fulminante. Il tenente di vascello Michele Savarese era in servizio all’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano (La Spezia).

“La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più’ profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente di vascello Michele Savarese, Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività’ addestrativa a La Spezia”. E’ quanto si legge sul profilo Twitter del ministero della Difesa.

Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti “a nome di tutta la Giunta per la tragedia avvenuta oggi alla Spezia dove il Tenente di Vascello Michele Savarese ha perso la vita durante un corso di addestramento subacqueo”, si legge in una nota. “Il governatore – è spiegato ancora – esprime sentite condoglianze e vicinanza da parte di tutta la Regione Liguria alla Marina Militare e alla famiglia Savarese”.

“A nome mio e della comunità ligure che rappresento – ha detto il presidente del Consiglio regionale ligure Gianmarco Medusei -, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del giovane Ufficiale della Marina Militare, tenente di vascello Michele Savarese, che si trovava al Comsubin per conseguire un brevetto subacqueo. Un sentito e commosso abbraccio alla famiglia e agli amici. La mia vicinanza alla Marina Militare, forza armata alla quale appartengo”.