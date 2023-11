Ultimatum di Israele: un’ora di tempo a medici, pazienti e sfollati per evacuare il complesso medico di Al-Shifa a Gaza

Israele ha dato un’ora di tempo a medici, pazienti e sfollati per evacuare il complesso medico di Al-Shifa a Gaza

I militari israeliani hanno usato gli altoparlanti per sollecitare l’evacuazione ed hanno “chiesto” al direttore dell’ospedale, Mohammed Abu Salmiya, di dare adoperarsi per garantire “l’evacuazione dei pazienti, dei feriti, degli sfollati e del personale medico” e che tutti “si spostino a piedi verso il lungomare”. Il temine “chiesto” usato per un ultimatum appare cinico.

L’esercito israeliano continua a sostenere, senza che lo abbia mai dimostrato, che l’ospedale di Al Shifa nasconda un centro di comando di Hamas e costituisca quindi un obiettivo militare. Nei giorni scorsi le truppe hanno assediato la struttura e compiuto diverse incursioni all’interno dei vari edifici, sparando in aria tra i pazienti, come dimostrano video e testimonia sostenendo di aver scoperto armi e un tunnel utilizzati da Hamas.