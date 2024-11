Ultimi sondaggi a due giorni dal voto: Trump in vantaggio su Harris nei 7 Stati chiave

Quando mancano appena due giorni al voto Donald Trump secondo un sondaggio della società brasiliana Atlas Intel sarebbe avanti su Kamala Harris sia a livello nazionale che nei sette Stati chiave

L’ex presidente a livello nazionale sarebbe al 49,6% mentre la vice presidente al 48,2% , ma il dato che preoccupa di più i democratici è quello relativo ai sette Stati chiave nei quali si decide chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Secondo la rilevazione condotta il 30 e 31 ottobre scorso dalla società brasiliana Atlas Intel, che nelle tornate elettorali americane del 2020 e del 2022 è stata accreditata come una delle società che ha diffuso i dati più accurati, l’ex presidente sarebbe in testa anche nei sette Stati che decideranno la corsa.

In Arizona Trump avrebbe il 51% contro il 46,8% della vice presidente democratica, in Georgia sarebbe 50,1% a 47,8%, in Michigan 49,3% contro 48,7%, in Nevada 50,6% contro il 47%, in North Carolina 50,7% contro il 47%, in Pennsylvania l’ex presidente sarebbe in testa con il 49,4% contro il 47,9% della Harris, mentre in Wisconsin sarebbero quasi in parità: 49-48,8%.

Inoltre il tycoon in North Carolina, dove prima era in testa Harris, negli ultimi giorni ha recuperato superandola. Unica nota positiva per la dem, è che rispetto al precedente sondaggio condotto tra il 25 ed il 29 ottobre, avrebbe rosicchiato qualche punto in tutti gli Stati, ma a due giorni dal voto, almeno da questo sondaggio rimane indietro.