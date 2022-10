Un 18enne travolto e ucciso da un’auto mentre cammina sul marciapiede: era figlio di due noti giornalisti

Ragazza perde il controllo dell’auto e travolge ed uccide un ragazzo di 18 anni che camminava sul marciapiede: inutili i tempestivi soccorsi

È successo nella notte in via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore a Roma. La vittima è il 18enne, Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, firme molto note a Roma.

Secondo una prima ricostruzione del gruppo Marconi della polizia locale, una ragazza di 24 anni alla guida di una Suzuki Swift, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima su un palo della segnaletica e poi sul marciapiede dove stava camminando il ragazzo che è rimasto schiacciato dall’auto. La donna ha prestato soccorso alla vittima ed ha chiamato i soccorsi, ma quando gli uomini del 118 sono arrivati per il giovane non c’era più nulla da fare. Accanto allo sfortunato ragazzo c’era un’altra persona rimasta illesa.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini. L’investitrice è stata sottoposta agli esami alcolemici e tossicologici di rito e la procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine per omicidio stradale.

Disperato il tweet della mamma: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”. Francesco avrebbe compiuto 19 anni nei prossimi giorni.

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022