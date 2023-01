Un albanese ha sparato su due giovani serbi che festeggiavano la vigilia del Natale ortodosso in Kosovo: 11enne ferito

Si teme che l’episodio possa acuire ancora di più le recenti tensioni e portare ad una nuova escalation

Un albanese ha sparato contro due giovani serbi nel sud del Kosovo ieri. Un dei due serbi feriti è un ragazzino di appena 11 anni che avrebbe però riportato solo ferite non gravi, fortunatamente.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Vecernje Novosti, che ha citato l’Ufficio per il Kosovo e Metohija sotto il governo serbo, l’albanese avrebbe fatto fuoco con un’arma automatica da un’auto in corsa durante le celebrazioni della vigilia di Natale ortodossa.

Un ragazzino di 11 anni e un giovane di 21 sono stati feriti in mondo non grave e portati d’urgenza in ospedale. Per le autorità serbe la sparatoria è attualmente considerata un tentato omicidio. Si teme ora che l’episodio possa riaccendere le tensioni e causare un’escalation nella regione dove già i serbi sono in stato di massima tensione.