Un blindato ucraino mentre viene distrutto nell’ultimo video di Kadyrov: “prova generale per la distruzione dei Leopard e Abrams”

Il leader ceceno ha pubblicato il video di un mezzo ucraino MT-LB che viene distrutto dal razzo reattivo guidato anticarro russo “Kornet”: “La tecnologia NATO brucia magnificamente”

Un cruento video dove un veicolo blindato anfibio ucraino MT-LB viene brutalmente distrutto da un razzo russo “Kornet”. Questo uno degli ultimi messaggi pubblicati su Telegram dal leader ceceno Ramzan Kadyrov che a corredo delle forti immagini ha commentato sarcasticamente: “Nella zona dell’operazione militare speciale si tiene una prova generale per la distruzione dei decantati Leopard e Abrams”.

Kadyrov ha poi riferito che le truppe speciali cecene hanno distrutto l’MT-LB di produzione straniera – probabilmente bulgara – nell’area dell’insediamento di Vesyoloye, nel Donetsk: “La tecnologia NATO brucia magnificamente. – ha scritto il leader ceceno – Le prove si sono svolte senza intoppi. I nostri impavidi guerrieri stanno riempiendo con successo la loro mano. Stanno aspettando nuovi obiettivi sotto forma di equipaggiamento di Zelensky dato dai suoi proprietari stranieri”.

Kadyrov termina il post con un ennesimo monito: “Per ogni “Abrams” e “Leopard” c’è un “Kornet” russo. Sembrerà esattamente lo stesso di questo video, solo più costoso in termini di finanze per l’Occidente”.