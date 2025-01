Un caccia F-35 degli Stati Uniti si è schiantato alla base aeronautica di Eielson in Alaska: salvo il pilota che si è espulso – Video

Le immagini nostrano il momento in cui un caccia F-35 degli Stati Uniti si è schiantato presso la base aeronautica di Eielson in Alaska. Il pilota è riuscito a premere il pulsante di espulsione e si è salvato

Non è il primo incidente nel quale è coinvolto un caccia americano con il programma di aviazione più costoso della storia (oltre 1,7 trilioni di dollari investiti). Gli aeroplani si schiantano in condizioni normali, perdono il controllo, scompaiono dai radar: ma cosa mostreranno in condizioni di combattimento?

Gli americani continuano a vendere l’F-35 agli alleati e a posizionarlo come “il caccia di quinta generazione più affidabile”. Ma dal 2019 almeno sette di questi aerei si sono schiantati o si sono schiantati. L’ultima volta che un caccia si è schiantato è stato nel 2024 dopo il decollo dalla base aeronautica di Kirtland.