Un grande squalo bianco si arena sulla spiaggia tra la folla terrorizzata

Un grande squalo bianco si è arenato su una spiaggia della costa settentrionale del Nuovo Galles del Sud, in Australia, davanti a centinaia di persone terrorizzate

Lo squalo, una femmina adulta di quattro metri, si dibatteva, palesemente sofferente, nuotando a pochi metri dalla riva a Kingscliff, località della Tweed Coast a sud di Brisbane. Secondo quanto riporta il Guardian, lo squalo non presentava “segni insoliti”, ma il Dipartimento della Pesca del NSW eseguirà un’autopsia per cercare di identificare la causa dello spiaggiamento.

Alcuni abitanti del luogo hanno ripreso l’animale tra le onde che lo spingevano verso la spiaggia nonostante gli sforzi di riprendere il largo. Tra questi, Suzy Martin che ha condiviso il video e alcune immagini su Facebook commentando: “Purtroppo questo esemplare ha lottato per un po’ di tempo prima di arenarsi. I soccorsi erano in arrivo ma non hanno fatto in tempo”.

Nonostante l’intervento di un team veterinario della Sea World Foundation per lo squalo non c’è stato niente da fare, è stato necessario sopprimerlo per evitargli una lunga agonia. La carcassa poi è stata portata via dalla spiaggia con l’ausilio di un bulldozer.