Un malore improvviso lo coglie mentre è in vacanza: Matteo muore a 44 anni, trovato dalla moglie sulla sedia a sdraio 

Un malore improvviso lo coglie mentre è in vacanza, la moglie lo trova morto sulla sdraio: Matteo, papà di due ragazze, aveva 44 anni

La tragedia è accaduta nella notte tra domenica e lunedì in un appartamento di Pescoluse, nel Salento. La vittima è Matteo Tibaldi, operaio di 44 anni di Marmirolo, provincia di Mantova. L’uomo si trovava in avacanza con la moglie e le sue due figlie in Puglia, dove aveva preso in affitto un appartamento per trascorrere qualche giorno di relax al mare. Per il caldo il 44enne era andato a dormire su una sedia a sdraio sul balcone, dove è stato colto da un malore improvviso. A trovarlo seduto su una sdraio ormai esanime è stata la moglie all’alba che non lo aveva visto in casa.

La donna a subito chiamato i soccorsi, ma quando i medici sono arrivati sul posto con l’ambulanza, per Matteo non c’era più nulla da fare. Matteo Tibaldi aveva due figlie di 14 e 16 anni e lavorava per la P.E. Labellers di Porto Mantovano come operaio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio: “Ciao Matteo ma dove sei andato così presto. Tante le cose che abbiamo fatto, tante ne dovevamo fare: fai buon viaggio, un giorno ci rivedremo”, scrive l’amico Massimo.