Un malore improvviso si porta via a soli 23 anni Arianna: sconvolta la comunità di Casteldaccia

Un malore improvviso la coglie mentre è in casa e i soccorsi immediati sono stati inutile: muore così tragicamente una ragazza di appena 23 anni

La tragedia è accaduta ieri sera in un’abitazione di Casteldaccia, a Palermo. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Arianna Calì, di 23 anni, che si era laureata in psicologia all’Università di Palermo, dopo aver frequentato il liceo Classico di Bagheria.

La giovane ieri sera era nella sua casa, quando improvvisamente è stata colta da un malore e si accasciata a terra. I familiari hanno chiamato immediatamente i soccorsi e nell’abitazione è arrivata un’ambulanza del 118, ma dopo i vari tentativi di rianimate la 23enne, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Le cause della morte saranno chiarite nei prossimi giorni.

Sconvolta la comunità di Casteldaccia, per una morte assurda di una ragazza giovane che non aveva problemi di salute. Condoglianze sono arrivate dal Comune di Casteldaccia con una nota su Facebook; “Il sindaco Giovanni Di Giacinto, il presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri si stringono al dolore della famiglia Calì per l’improvvisa e immatura perdita della loro amata figlia”.