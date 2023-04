Un malore improvviso si porta via l’urologo Marco Iannucci a soli 48 anni. Lascia la moglie e tre figli adolescenti

È morto improvvisamente a soli 48 anni, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano il Dott. Marco Iannucci, che lascia la moglie e tre figli piccoli

Il decesso è avvenuto nella prima mattina di lunedì 17 aprile, nella sua abitazione a Vercelli. La nuova vittima di un malore improvviso è l’Urologo Dott. Marco Iannucci, 48 anni compiuti a gennaio scorso, in servizio presso l’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Il medico è morto colpito da un malore improvviso mentre era nella sua abitazione, inutili i tentativi di rianimarlo.

Non appena la notizia è stata confermata dall’Asl, negli ambienti ospedalieri, ha suscitato un profondo cordoglio. Iannucci faceva parte dell’équipe medica della struttura complessa di Urologia, diretta da Giovanni Cipollone. Era arrivato a Vercelli nel 2008 dall’Abruzzo dopo la laurea in Medicina e Chirurgia. I tanti che lo hanno conosciuto lo ricordano come un medico molto bravo, sempre con il sorriso sul volto, ma soprattutto competente e in grado di mettere a proprio agio il paziente. I funerali saranno celebrati oggi mercoledì 19 aprile, alle 9,30, nella Cattedrale del Duomo di Vercelli.