Un malore improvviso stronca la vita a 34 anni di Nicholas mentre dorme sulla sua barca

La tragedia su uno yacht a Sanremo: 34enne è morto colto da un malore improvviso mentre dormiva

La tragedia si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi su uno yacht a Portosole, nota località di Sanremo. La vittima è Nicholas Cava, un 34enne di Torino, molto conosciuto a Sanremo per aver trascorso molte vacanze nella città dei fiori.

Secondo quanto ricostruito, il 34enne mentre trascorreva la villeggiatura nella città dei fiori è andato a dormire come sempre sullo yacht, dove purtroppo nella notte è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo ed è deceduto. Sconvolti amici e parenti, che conoscevano molto bene Nicholas, lavoratore e persona particolarmente retta.

Non è da escludere che possa essere svolta l’autopsia sul corpo per capire le motivazioni del suo decesso, quasi certamente sopraggiunto per un infarto.