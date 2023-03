Un malore improvviso stronca la vita di Sara Fina a soli 30anni, cognata della campionessa di sci Marta Bassino

Un malore improvviso, ossia il solito infarto fulminate ha stroncato la vita Sara Fina, a soli 30anni: lascia due figli piccoli e il marito Matteo Bassino, fratello della campionessa di sci Marta Bassino

È accaduto nella prima mattinata di giovedì 2 Marzo a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. La vittima dell’ennessimo malore improvviso è Sara Fina, 30 anni compiuti mercoledì, originaria della Valle Maira, di Cartignano, madre di due bimbi piccoli e moglie di Matteo Bassino, fratello della campionessa di sci Marta Bassino, oro in SuperG ai recenti mondiali.

Il decesso probabilmente è avvenuto durante la notte, nell’abitazione di Via Boves, a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. A fare la tragica scoperta è stato il marito, quando, intorno alle 7 del mattino, dopo essere uscito durante la notte per occuparsi dello sgombero neve, una delle sue attività principali oltre all’allevamento, è rientrato a casa ed ha trovato la moglie senza vita nella camera da letto. Immediatamente è stato chiesto l’intervento del 118, ma l’equipe medica arrivata nell’abitazione non ha potuto fare altro che constare il decesso della giovanissima donna, colpita – da una prima ipotesi – da un infarto fulminante.

Sara Fina, madre di due figli,un maschio e una femmina, si era sposata con Matteo nel 2021 ed è stata consigliera comunale a Cartignano. Si era diplomata all’Istituto Agrario e proveniva da una famiglia di noti allevatori di mucche frisone della val Maira. Insieme al futuro marito conduceva dal 2016 un’azienda agricola a Borgo San Dalmazzo, il paese della famiglia Bassino, con 250 pecore fattrici di razza sambucana. Da ragazza era anche stata sciatrice di fondo e allenatrice. I funerali si celebreranno oggi sabato 4 marzo, alle ore 15, nella chiesa di Cartignano, nel paese dove è nata e cresciuta.