Un morto e 3 feriti sulla Messina-Catania: auto si schianta sul guardrail e poi viene centrata da una Toyota Yaris

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri sulla Messina-Catania: il bilancio è di un morto e tre feriti



È accaduto dopo le 23 di ieri sera in una galleria dell’autostrada A/18, Messina – Catania, all’altezza dell’abitato di Briga Marina, tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. La vittima è un 47enne, di Paternò, che viaggiava a bordo di una Toyota Yaris, insieme ad altre tre persone.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Fiesta avrebbe perso il controllo dell’auto, forse per un malore o un colpo di sonno, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, finendo contro il guard rail. In quel momento è sopraggiunta la Toyota Yaris che non è riuscita ad evitare l’auto ferma sulla carreggiata. Nel violentissimo impatto il 47enne è morto sul colpo mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.