Una bella  Italia batte Israele 4-1 e ipoteca i quarti di finale della Nations League

Nella quarta giornata di Nations League, Retegui, Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi mettono Ko Israele. A novembre per staccare il pass agli Azzurri basterà un punto nelle sfide con Belgio e Francia

A Udine l’Italia batte 4-1 Israele e vola in vetta alla classifica del girone di Nations League, a un passo dalla qualificazione matematica alla finale a otto che varrebbe anche la posizione di testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2026.

A Udine, in uno stadio blindato per le note vicende politiche, gli azzurri faticano un po’ contro un avversario ostico, ma fanno vedere sprazzi di bel gioco, poi 41′ grazie sbloccano la partita con un rigore di Retegui. Al 54′ Di Lorenzo raddoppia di testa. Al 66′ gli israeliano segano con Abu Fani direttamente da calcio d’angolo, ma è un gol da annullare per evidente carica su Vicario. Ma bastano appena eette minuti e Frattesi, on uno dei suoi soliti inserimenti cala il tris. Infine ancora Di Lorenzo segna il quarto gol e per Israele è notte fonda.

Una bella Italia che ha confermato l’evoluzione del gioco molto simile quello dell’Inter, che si è messa alle spalle la disfatta dell’europeo. Ottimi i giovani in campo e da segnalare buon esordio per Daniel Maldini, in campo solo per pochi muniti, il terzo della generazione dopo nonno Cesare e papà Paolo.