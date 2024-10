Una bella Italia va in vantaggio di 2 gol poi resta in dieci e il Belgio rimonta: finisce 2 a 2 ma gli azzurri restano primi

Pellegrini espulso per una entrata pericolosa su Theate e la partita cambia di colpo: l’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio

All’Olimpico di Roma,nella terza gara valida per la terza giornata di Nations League, gli Azzurri in vantaggio di due gol sul Belgio, al 40′ restano in dieci per l’espulsione di Pellegrini che entra pericolosamente su Theate.

Gli azzurri n 10 uomini subiscono la rimonta del Belgio che dal 2-0 si porta al 2-2, ma resta comunque al primo posto in solitaria del girone A2 con 7 punti, uno in più della Francia e tre del Belgio, Israele è ultima a 0 punti.

La partita

Gli Azzurri al primo minuto passano in vantaggio con Cambioaso. Retegui fa partire l’azione dell’Italia, Pellegrini serve Dimarco che va avanti sulla sinistra, arriva al limite dell’area e mette al centro, De Cuyper rischia l’autorete in scivolata, il portiere Casteels respinge ma Cambiaso ribatte in gol: l’Olimpico esplode. Al quinto Bastoni serve Frattesi sulla destra, il numero 16 scavalca Casteels, Theate libera di testa.

Al 19esimo azione offensiva del Belgio, Openda serve Doku, la sua conclusione dall’interno dell’area è deviata in angolo da Ricci. Al 24esimo Dimarco libera Cambiaso che dalla destra entra in area e tira una bordata di mancino, Casteels si distende e respinge, Retegui dalla sinistra mette dentro: è il raddoppio dell’Italia.

Al 41esimo Pellegrini espulso per un fallo in scivolata su Theate. Un minuto dopo sugli sviluppi del calcio di punizione De Cuyper accorcia le distanze per il Belgio con un mancino da fuori area.

Al 60esimo Belgio in avanti con Trossard, passaggio per De Ketelaere che mette la palla in mezzo per Doku, il belga si gira e calcia, la sua conclusione è deviata. Sul calcio d’angolo colpo di testa morbido di Faes, Trossard anticipa Donnarumma con il destro e mette in gol: è il pareggio del Belgio.

Tre minuti dopo brivido per l’Italia: Openda va in fuga verso la porta, Bastoni lo ferma in scivolata all’interno dell’area, dopo il controllo del Var l’arbitro indica il calcio d’angolo.

Al 69esimo doppia sostituzione per l’Italia: Udogie in campo per Dimarco e Fagioli per Ricci. Un minuto dopo triangolazione tra Doku, De Cuyper e Openda che devia sotto porta, palla fuori ma altro brivido all’Olimpico.

Italia – Belgio 10/10/24 gol di Retegui