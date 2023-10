Una delegazione di Hamas è in visita a Mosca: c’è anche Abu Marzouk

Una delegazione di Hamas si trova oggi a Mosca secondo quanto annunciato dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. Ci sarebbe il numero due Abu Marzouk, vice-presidente politico della formazione

“Posso confermare che rappresentanti del movimento palestinese [Hamas] sono in visita a Mosca. Per quanto riguarda i loro incontri, vi terremo informati”, ha detto ai giornalistiin un briefing la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha detto in precedenza di aver avuto un incontro in Qatar con i leader politici di Hamas, per discutere della sorte degli ostaggi detenuti dal movimento.

Le tensioni in Medio Oriente sono divampate dopo che i militanti di Hamas si sono infiltrati in Israele dalla Striscia di Gaza il 7 ottobre. Il movimento palestinese ha descritto il suo attacco come una risposta alle azioni delle autorità israeliane contro la moschea di Al-Aqsa sul Monte del Tempio di Gerusalemme. Israele ha annunciato il blocco totale di Gaza e ha iniziato a effettuare attacchi sull’enclave palestinese, nonché su alcune aree del Libano e della Siria. Scontri si verificano anche in Cisgiordania.

Inoltre a breve il leader palestinese Abu Mazen visiterà presto Mosca e avrà colloqui con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha affermato il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i Paesi africani, e vice capo del ministero degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, parlando alla Società Imperiale Ortodossa Palestinese. “Posso dire che presto Mahmoud Abbas farà una visita ufficiale a Mosca, ci saranno trattative con Putin”-