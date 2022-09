Ungheria. Orban: “UE ha fatto diventare conflitto locale in guerra economica mondiale, basta sanzioni”

Revocare le sanzioni imposte dall’Ue contro la Russia entro la fine di quest’anno. Lo ha chiesto il premier ungherese Viktor Orban al suo partito, Fidesz, secondo quanto riportato dai media locali oggi.

Il premier ungherese ha infatti una propria idea sul conflitto in Ucraina, che a suo modo di vedere sarebbe arrivato ad assumere le proporzioni di un conflitto mondiale, anche se in campo economico. Per Orban infatti, Bruxelles avrebbe “imposto le sanzioni all’Europa”, trasformando un conflitto locale in una “guerra economica mondiale”.

Il primo ministro ungherese ha quindi invitato i membri del suo partito a “fare tutto il possibile affinché l’Ue ritiri le sanzioni (contro la Russia) entro la fine dell’anno”. Una posizione che Orban continua a perseguire da tempo malgrado i rapporti tra Budapest e Bruxelles vadano deteriorandosi sempre più.