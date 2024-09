US Open, Sinner batte Medvedev in 4 set nei quarti e va in semifinale

Jannik Sinner numero 1 del mondo, batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-2, 1-6, 6-2, 6-4 in 2h40′ e approda ai quarti di finale degli US Open 2024

L’azzurro ai quarti di finale affronterà il britannico Jack Draper, numero 25 del tabellone, un osso duro che sinora ha vinto tutti i match in 3 set e nei quarti ha avuto la meglio sull’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 10, per 6-3, 7-5, 6-2. Nell’altra semifinale, si affronteranno gli statunitensi Taylor Fritz, testa di serie numero 12, e Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone.

E’ la prima volta che Sinner si gioca le semifinali degli US Open, raggiungendo il traguardo centrato quest’anno in tutti i tornei dello Slam.

Un match comattuto con alti e bassi da entrambe le parti. Le palle break abbondano (5 su 15 sfruttate dall’italiano, 2 su 8 dal russo) come gli errori: se il bilancio di Sinner è quasi in parità (31 colpi vincenti e 38 errori), quello di Medvedev è una chiave di lettura del match (30 vincenti e 57 errori) in cui il russo finisce spesso e volentieri fuori giri. Sinner si presenta a rete più del solito (33 volte) e la scelta, visti i 28 punti ottenuti dalle parti del net, si rivela azzeccata.

L’altoatesino coglie la sesta vittoria in 13 confronti diretti con Medvedev, ‘vendicando’ la sconfitta incassata all’inizio dell’estate nei quarti di finale di Wimbledon, ultimo faccia a faccia prima della sfida di New York. Ora, l’azzurro se la vedrà con il britannico Draper, con cui ha perso l’unico precedente, andato in scena nel 2021 sull’erba del Queen’s: da allora, molto è cambiato.

Dopo la vittoria Sinner a bordo campo ha commentato: “Io e Medvedev ci conosciamo benissimo, ci eravamo già incontrati quest’anno all’Australian Open e a Wimbledon, sapevamo che cosa ci avrebbe aspettato” ed ha aggiunto:”Ero sicuro che il match sarebbe stato una battaglia a livello fisico, io ho cercato di variare il gioco e di mischiare un po’ le carte. So bene che a rete devo fare meglio di così”

Infine un commento anche sulla semifinale con Draper: “Sarà la mia prima semifinale qui, con Jack siamo amici. Sta giocando un torneo incredibile, senza perdere nemmeno un set. Vedremo…”.