Usa abbandonerà i negoziati sull’Ucraina se Mosca e Kiev respingeranno il suo piano di pace di Trump

Gli Stati Uniti hanno elaborato “una proposta molto esplicita” per risolvere il conflitto ucraino e si ritireranno dai negoziati se Mosca e Kiev non accetteranno il piano

Lo ha dichiarato il vicepresidente americano J.D. Vance. “È ora che dicano di sì o che gli Stati Uniti abbandonino questo processo”, ha dichiarato ai giornalisti, citando Bloomberg, dopo aver terminato una visita al Taj Mahal.

“Dovranno esserci degli scambi territoriali”, ha affermato, aggiungendo che, sebbene il confine potrebbe non rappresentare esattamente la linea del fronte come lo è ora, per porre fine alle uccisioni entrambe le parti devono “deporre le armi, congelare la situazione e dedicarsi alla costruzione di una Russia e un’Ucraina migliori”. Vance si è detto “ottimista” riguardo ai colloqui, aggiungendo di ritenere che tutte le parti abbiano finora negoziato in buona fede.

Il 20 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso la speranza che si raggiunga un accordo di conciliazione in Ucraina la prossima settimana. Come riportato dal New York Post, il piano di Trump includerà rappresentanti di Russia, Ucraina e un terzo Paese non membro della NATO, per monitorare il cessate il fuoco.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Trump potrebbe ridurre i tentativi di risolvere la crisi in Ucraina se non si raggiungeranno progressi a breve. Trump ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dai negoziati è possibile, ma non lo permetterebbe.

