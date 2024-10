Usa bombardano basi Houthi in Yemen e  Israele in Siria: obiettivo i depositi di armi

I raid americani in Yemen e quelli israeliani in Siria sono stati condotti per colpire i depositi di armi dei due gruppi

Nello Yemen in diversi raid, bombardieri strategici stealth B-2, hanno colpito i depositi di munizioni dei ribelli Houthi. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin. “Le forze statunitensi hanno preso di mira diverse strutture sotterranee Houthi che ospitano diversi tipi di armi che gli Hezbollah hanno usato per colpire navi civili e militari in tutta la regione”, ha scritto Austin in una dichiarazione.

In Siria un attacco aereo “israeliano” ha causato incendi nella città costiera di Latakia. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale siriana SANA. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani è stato colpito un “magazzino di armi”. “Le difese antiaeree hanno intercettato obiettivi ostili su Latakia”, ha riportato l’agenzia di stampa, riferendosi agli “incendi scatenati dall’aggressione israeliana” all’ingresso della città, roccaforte del presidente Bashar al-Assad, alleato degli Hezbollah libanesi in guerra con Israele.