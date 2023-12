Usa. Corte suprema Colorado esclude Trump da primarie per assalto a Capitol Hill: “decisione Sbagliata e antidemocratica”

Con un voto a maggioranza, la Corte applica il 14mo emendamento, secondo cui non può diventare presidente chi abbia partecipato a un’insurrezione. Gli effetti della sentenza sono sospesi fino al 4 gennaio quando dovrà pronunciarsi la Corte Suprema federale degli Stati Uniti

È la prima volta che negli Stati Uniti si esclude un candidato in base al 14esimo emendamento, secondo cui chiunque sia coinvolto in insurrezioni o rivolte contro la Costituzione, dopo avervi giurato fedeltà, non può diventare presidente, accusa peraltro ancora da dimostrare in tribunale, dove è in corso un procedimento.

La corte del Colorado, in attesa della pronuncia della Corte Suprema federale degli Stati Uniti ha sospeso l’applicazione di questa decisione fino al 4 gennaio, o fino al giorno in cui l’alta Corte si pronunci sul caso. Funzionari del Colorado fanno sapere che la questione deve essere risolta entro il 5 gennaio, termine ultimo per la stampa delle schede per le primarie repubblicane.

Lo Stato in questione, saldamente in mano ai democratici, di fatto non inciderebbe sulla rielezione di Trump,che nel voto del 2020 perse con ben 13 punti di distanza rispetto a Biden. Secondo gli analisti, quindi non ha bisogno di essere candidato in questo Stato per vincere le presidenziali del prossimo anno. Ma per l’ex presidente esiste il pericolo che più tribunali e funzionari elettorali possano seguire le indicazioni della Corte suprema del Colorado ed escludere Trump dagli stati “must-win”, quelli in cui è obbligatorio vincere.

Il caso è stato portato avanti da un gruppo di elettori del Colorado, aiutati dall’associazione Citizens for Responsibility and Ethics di Washington: la loro tesi, bocciata in prima istanza, è che Trump dovrebbe essere squalificato per aver incitato i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio nel tentativo fallito di ostacolare il trasferimento del potere a Biden dopo la vittoria delle elezioni del 2020. Casi analoghi, basati sul 14mo emendamento, sono stati promossi in Minnesota e in Michigan ma per ora sono stati respinti.

La reazione di Donald Trump non si è fatta attendere, “Sbagliata” e “antidemocratica”, ha definito la decisione della Corte suprema del Colorado ed preannunciato l’appello. Il 14/mo emendamento, fu adottato nel 1868, dopo la Guerra civile americana e affronta i diritti di cittadinanza e la pari tutela delle leggi. Ma la sezione terza dell’emendamento afferma che i funzionari pubblici che hanno giurato di sostenere la Costituzione sono banditi da futuri incarichi se coinvolti in una “insurrezione” o “rivolta”. La formulazione è considerata vaga e non menziona esplicitamente la presidenza. Finora è stata applicata solo due volte dal 1919. La sezione terza fu introdotta per impedire che qualsiasi funzionario civile o militare che aveva servito negli Stati Uniti prima della Guerra civile riguadagnasse posizioni di autorità se aveva tradito il suo Paese sostenendo la Confederazione sudista.

Questo il testo dell’e,emdamento: “Nessuno potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, o elettore del presidente e del vicepresidente, o ricoprire alcuna carica, civile o militare, sotto gli Stati Uniti, o sotto qualsiasi Stato, se, avendo precedentemente prestato giuramento, in qualità di membro del Congresso, o come funzionario degli Stati Uniti, o come membro di qualsiasi legislatura statale, o come funzionario esecutivo o giudiziario di qualsiasi Stato, di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti, si sarà impegnato in un’insurrezione o ribellione contro la stessa (Costituzione), o avrà dato aiuto o conforto ai suoi nemici. Ma il Congresso può, con un voto di due terzi di ciascuna Camera, rimuovere tale incapacità”