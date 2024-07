Usa. Corte Suprema concede immunità parziale a Donald Trump per l’assalto a Capitol Hill. Il tycoon esulta

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’ex presidente americano Donald Trump, candidato repubblicano alle elezioni presidenziali 2024, gode di un’immunità parziale per i fatti di Capitol Hill del 6 gennaio 2021

Per la Corte Trump non può essere giudicato per gli atti ufficiali da presidente, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali, ma non è titolato all’immunità per le azioni prese nelle sue capacità private. L’immunità parziale per Donald Trump ha avuto sei voti a favore, quelli dei giudici conservatori, e tre contrari, quelli dei giudici liberali.

La sentenza è relativa ai fatti dell’assalto al Campidoglio a Washington da parte di sostenitori trumpiani che cercarono di impedire la certificazione dei risultati delle elezioni di novembre 2020 e della vittoria di Joe Biden: negli scontri con le forze dell’ordine morirono 5 persone.

Secondo l’opinione della Corte Suprema, l’immunità va riconosciuta per gli atti ufficiali compiuti da Trump nell’esercizio delle funzioni presidenziali, ma non per gli atti privati. La Corte ha quindi rinviato il caso a un giudice di appello di Washington di grado inferiore, che dovrà decidere come applicare il principio al caso concreto. In precedenza, la Corte d’Appello della capitale Usa aveva bocciato la richiesta di immunità avanzata da Trump.

La decisione della Corte Suprema rende più remota la possibilità che l’ex presidente possa essere processato prima delle elezioni di novembre per le sue presunte responsabilità se verranno accertati suoi reati nei fatti del 6 gennaio. Dopo la sentenza Trump sulla sua piattaforma social Truth ha scritto: “È una grande vittoria per la Costituzione e la democrazia. Fiero di essere americano!”, ha commentato il tycoon.