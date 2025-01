Usa. Cybetruck della Tesla esplode davanti al Trump Hotel: un morto e 7 feriti – Video

Una persona è morta e sette sono rimaste ferite nell’esplosione un cybertruck Tesla. Musk: “Mai visto nulla di simile, stiamo indagando”

L’esplosione è avvenuta alle 8,40 di mattina (ora locale) a Las Vegas, Nevada. Per cause da accertare. un cybertruck Tesla è esploso e poi è bruciato davanti al Trump Hotel, uccidendo il conducente e ferendo sette persone che erano nei paraggi. I feriti sono stati ricoverati in tre ospedali mentre i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per estrarre dai rottami del suv elettrico un corpo.

Secondo alcuni testimoni, la batteria del cybertruck sarebbe esplosa, ma saranno le indagini a chiarire la causa dell’accaduto. La Cnn, scrive che si indaga per terrorismo. In effetti appare bizzarro che un’auto di Musk esploda proprio davanti ad un hotel di Trump.

Eric Trump, figlio del presidente eletto e vicepresidente esecutivo della Trump Organization, ha pubblicato un post sull’incendio su X elogiando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine locali “per la loro risposta rapida e professionalità”.

Sempre su X è intervenuto il patron di Tesla, Elon Musk. “Al momento l’intero team senior di Tesla sta indagando sulla questione. Pubblicheremo ulteriori informazioni non appena sapremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere”, aggiungendo “Abbiamo ora la conferma che l’esplosione è stata causata da fuochi d’artificio di grandi dimensioni e/o da una bomba trasportata nel cassone del Cybertruck noleggiato e non è collegata al veicolo stesso. Al momento dell’esplosione, tutti i dati telemetrici del veicolo erano positivi”.