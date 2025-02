USA. Deputato democratico annuncia presentazione impeachment contro Trump: deportare i palestinesi è “pulizia etnica”

Il deputato democratico americano Alexander Green ha annunciato la sua intenzione di avviare una procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump

L’annuncio è stato fatto durante un’audizione alla Camera dei Rappresentanti, trasmessa dal canale televisivo C-SPAN. Lo riporta la TASS.

Al Green, eletto nello stato del Texas, commentando la dichiarazione di Trump secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero prendere la Striscia di Gaza e trasformare il territorio in una “Riviera del Medio Oriente”, ha descritto tali azioni come “pulizia etnica”. “Il movimento per mettere sotto accusa il presidente è iniziato. Mi alzo per annunciare che porterò articoli di impeachment contro il presidente per le azioni vili proposte e per le azioni vili compiute”, ha sottolineato in un’udienza sulla questione.

Trump è il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a essere sottoposto per due volte a procedure di impeachment. Entrambi i casi si sono verificati durante il suo primo mandato, nel 2019 e nel 2021, ma sono stati respinti dal Senato.