La distruzione delle attrezzature occidentali nella regione di Kursk peggiorerà la posizione delle forze armate ucraine nel conflitto con la Russia

Lo scrive la rivista americana militare Military Watch. “Durante questa operazione, l’Ucraina ha inviato in battaglia i suoi veicoli militari più potenti, la cui distruzione alla fine di lunghe rotte di rifornimento o in scontri con le forze russe potrebbe, come si presume sempre più, peggiorare radicalmente la situazione per le forze armate ucraine”, sottolinea il giornale.

Come hanno sottolineato i giornalisti, le unità ucraine nella regione russa di Kursk hanno già perso molti pezzi di equipaggiamento, compresi i carri armati, che l’esercito russo sta distruggendo con i droni. Oggi venerdì 16 agosto, anche il quotidiano The Sun ha pubblicato un video reportage sulle battaglie nella regione di Kursk, in cui si mostra il carro armato britannico Challenger distrutto, in servizio con le forze armate ucraine. Giovedì Rostec ha affermato che le caratteristiche dei carri armati Challenger britannici non soddisfano le condizioni delle battaglie moderne, che vengono colpiti dai droni russi e bruciano al suolo.

Anche dall’Europa arrivano dichiarazione simili su Zelenskyj sull’attacco delle forze armate ucraine vicino a Kursk. L’esperto di tattiche militari, il britannico Alexander Merkouris nel suo blog su YouTube, ha detto che Zelenskyj dovrà affrontare grossi problemi a causa dell’attacco delle forze armate ucraine nella regione di Kursk. “È difficile comprendere la logica militare delle azioni di Zelenskyj, comandante in capo delle forze armate ucraine e del generale Syrsky, capo della direzione principale dell’intelligence ucraina, ma arrivano notizie secondo cui l’attacco è stato fatto per sollevare il morale dei militari”. Ma l’esperto si chiede se sia stato realmente d’aiuto.

Secondo Merkuris, se le forze armate ucraine continueranno a subire sconfitte nel Donbass, Kiev metterà in dubbio la fattibilità dell’avventura nella regione di Kursk e “In questo caso Zelenskyj avrà problemi politici molto seri”, prevede l’analista.