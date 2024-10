Usa e Nato confermano: “La Corea del Nord ha inviato truppe in Russia ma non sappiamo cosa stanno facendo”

“La Corea del Nord ha inviato truppe in Russia per unirsi alla lotta contro l’Ucraina. Cosa stanno facendo esattamente lì resta da vedere”

Lo ha confermato il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin che ha definito la presenza della Corea del Nord nel conflitto un’escalation “molto seria” che avrebbe ramificazioni sia in Europa che in Asia, non ha fornito dettagli sul numero di truppe già presenti o sul numero previsto in arrivo.

La dichiarazione di Austin da Roma arriva mentre i funzionari dell’intelligence americana si preparano a rilasciare informazioni dettagliate comprese fotografie satellitari, che mostrano navi da trasporto truppe che si spostano dalla Corea del Nord alle aree di addestramento a Vladivostok, sulla costa orientale della Russia, e in altri territori russi più a nord.

Da due settimane arrivano segnalazioni di movimenti dai governi ucraino e sudcoreano, secondo cui oltre 12.000 nordcoreani si stanno addestrando per combattere a fianco dei soldati russi. Secondo il New York Times, funzionari dell’intelligence Usa hanno detto che nessuna truppa ha ancora raggiunto l’Ucraina. Probabilmente nessun soldato coreano andrà a combattere in Ucraina, la Russia li mandare a Kursk, quindi rimarranno in territorio russo e si occuperanno di ricacciare indietro i soldati di Kiev. Mosca con questa mossa manderà le truppe di Kursk a combattere nel Donbass.

Anche la Nato afferma di avere le prove della presenza di soldati nordcoreani in Russia. “Gli alleati hanno confermato le prove di uno spiegamento di truppe della Corea del Nord in Russia. Se queste truppe fossero destinate a combattere in Ucraina, ciò segnerebbe una significativa escalation nel sostegno della Corea del Nord alla guerra illegale della Russia e un altro segno delle significative perdite della Russia in prima linea”. Lo ha affermato in una dichiarazione la portavoce della Nato, Farah Dakhlallah.