USA Elezioni Midterm. Biden disperato attacca Trump con la solita retorica: “In gioco la democrazia in America”

“Bisogna opporsi alla violenza politica e all’intimidazione degli elettori. Un Biden all’ultima spiaggia nelle elezioni di midterm con i sondaggi che danno i Democratici in caduta libera, rispolvera la solita retorica di sinistra: “è in gioco la democrazia”

Più il voto si avvicina, all’8 di novembre mancano pochi giorni, e più l’isteria del presidente Joe Biden diventa palpabile. I sondaggi, tutti, danno per scontata una vittoria sia alla Camera che al Senato per i Repubblicani di Donald Trump e se ciò accadesse Biden diventerebbe un’anatra zoppa con evidenti difficoltà a fare passare i suo provvedimenti.

E così per il presidente in carica a corto di idee e messaggi da inviare ai suoi elettori, consapevole che sia in politica estera, varie guerre avviate, vedi Ucraina e in fase di avvio, vedi Taiwan, a cui si aggiungono inflazione, caro energia e crisi economica, tira fuori l’ultima “arma” che la sinistra agita da decenni: l’avversario mette in gioco la democrazia. Basterà per invertire il trend degli elettori? Tra pochi giorni lo sapremo.