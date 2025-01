Usa. Giudice blocca lo stop all’abolizione dello ius soli, Trump annuncia ricorso contro la decisione

Un giudice federale di Seattle ha definito “incostituzionale” l’ordine esecutivo del presidente ed l’ha bloccato. Trump ha annunciato che farà ricorso contro la decisione

Il giudice federale di Seattle John C. Coughenour ha decretato che “Il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti è sancito dalla Costituzione e quindi l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump “E’ incostituzionale”. Lo stop dovrebbe durare 2 settimane.

L’ordine di Trump stabiliva che i bambini nati negli Stati Uniti da immigrati irregolari, la ‘birthrigth citizenship’, la cittadinanza per diritto di nascita, non possono essere ritenuti cittadini americani, ed è esteso anche ai bambini nati da madri che si trovavano nel Paese solo temporaneamente, come turiste, studentesse universitarie o lavoratrice temporanee. La cittadinanza per diritto di nascita, la versione americana dello ius soli da oltre 150 anni inserita nella Costituzione americana.

Trump nello Studio Ovale, rispondendo ai giornalisti quando gli hanno chiesto della sentenza.ha detto, “Ovviamente faremo ricorso”, spiegando: “Hanno portato la questione davanti ad un certo giudice di Seattle, credo, giusto? Non ci sono sorprese con quel giudice”, ha detto Trump, mentre il Dipartimento della Giustizia annunciava che avrebbe “difeso vigorosamente” l’ordine firmato dal presidente. “Puntiamo a presentare argomentazioni approfondite nel merito, alla Corte e al popolo americano che vuole disperatamente vedere attuale le leggi della nostra nazione”, ha detto un portavoce del dipartimento.