Usa. I democratici conquistano il seggio del Senato in Georgia: Warnock batte per una manciata di voti Walker

Nell’ultimo scontro delle elezioni di midterm in Usa, Warnock con circa cinquantamila voti di vantaggio, tredicimila più dei 37 mila con cui aveva distanziato l’avversario al primo turno batte il candidato repubblicano e trumpiano Walker

Con questo successo i democratici ottengono la maggioranza al Senato, 51 seggi su 100. Raphael Warnock, che aveva conquistato il seggio in Georgia nel 2020 per due anni, adesso ha conquistato il diritto a stare al Congresso per sei anni. Il primo a congratularsi è stato Joe Biden che poco prima dello spoglio alla domanda dei giornalisti su cosa prevedesse in Georgia, aveva risposto: “Stasera vinceremo”. La vittoria di Warnock su Herschel Walker, è arrivata dopo una sfida sempre in bilico, a parte l’inizio quando erano stati conteggiati i voti per posta, tradizionalmente favorevoli ai Democratici. I due sfidanti si sono alternati alla guida dei risultati con vantaggi oscillati tra lo 0,2 e l’1,8 per cento. Poca roba considerato che al voto sono andati in circa tre milioni e mezzo di elettori.

Il 3 gennaio ci sarà l’insediamento del nuovo Congresso, con i Repubblicani che con 222 rappresentanti hanno conquistato la Camera, quattro in più della maggioranza richiesta, mentre i Democratici mantengono la guida del Senato con 51 seggi su 100. Solo due in più.