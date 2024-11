Usa, il figlio di Donad Tump avverte Zelensky “ha 38 giorni prima di perdere la paghetta”

Il figlio del presidente eletto degli Stati Uniti ha condiviso su Instagram un video di Zelensky accanto a Donald Trump, con la didascalia: “Pov (‘point of view’, ndr): mancano 38 giorni alla perdita della tua paghetta”

Quello di Donald Trump Junior su Telegram, appare come un avviso di fratto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che la “paghetta” del presidente ucraino terminerà quando suo padre entrerà alla Casa Bianca. Durante la campagna, infatti sia Trump e il vicepresidente eletto JD Vance hanno criticato l’amministrazione Biden per aver speso miliardi in aiuti militari per l’Ucraina. A giugno, Trump aveva definito Zelensky “il più grande venditore di qualsiasi politico mai esistito”.

