USA: “Imporremo sanzioni a chi vende armi a Russia”, Mosca: “Droni iraniani? Mai comprati”

“Imporremo sanzioni su chiunque sostenga militarmente la Russia contro l’Ucraina. In particolare renderemo sempre più difficile per l’Iran vendere le armi a Mosca”. Lo ha detto la sottosegretaria del Dipartimento Usa per gli Affari europei Karen Donfried in un briefing con la stampa a Washington.

Stamattina era arrivata la dichiarazione netta di Mosca tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo cui la Russia utilizza veicoli aerei senza pilota – UAV, droni – di produzione nazionale. “L’hardware utilizzato è russo. – ha detto Peskov – Ha nomi russi. Tutte le altre domande potete farle al ministero della Difesa”

Una dichirazione, quella di Mosca, che fa il paio con la posizione di Teheran, con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian che recentemente ha affermato che l’Iran non sostiene nessuna delle parti in conflitto in Ucraina ed è contraria alla fornitura di armi a nazioni straniere.