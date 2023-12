Usa invia l’ultimo pacchetto di armi a Kiev per il 2023 da 250 milioni di dollari, per il 2024 occorre l’ok del congresso

I fondi per aiuti militari al l’Ucraina sono finiti con l’invio dell’ultimo pacchetto di dell’anno da 250 milioni di dollari, per nuovi aiuti del prossimo anno occorre che il congresso lo approvi ma i repubblicani sono contrari

Lo rende noto il Dipartimento di Stato Usa ricordando come l’assistenza Usa “è stata fondamentale per sostenere i nostri partner ucraini mentre difendono il loro paese e la loro libertà dall’aggressione della Russia”. Le capacità fornite nel pacchetto, sottolinea il Dipartimento di Stato Usa, “includono munizioni per la difesa aerea, altri componenti del sistema di difesa aerea, munizioni aggiuntive per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, munizioni per artiglieria da 155 mm e 105 mm, munizioni anticarro e oltre 15 milioni di munizioni”.

Si tratta delle ultime risorse disponibili che comunque sono quantitativamente limitate, il presidente Biden ha chiesto al Congresso americano di approvare per il 2014 un pacchetto da ben 61 miliardi che però da mesi è fermo per la contrarietà dei repubblicani di continuare a sostenere Kiev.