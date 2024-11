Usa lancia allarme: possibile attacco aereo significativo oggi a Kiev. Chiudono le ambasciate di Italia e Spagna

“L’Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha ricevuto informazioni specifiche su un potenziale attacco aereo significativo il 20 novembre”



E’ quanto si legge in un comunicato della missione diplomatica sul suo sito web. “Per eccesso di cautela, l’Ambasciata sarà chiusa e i dipendenti sono stati istruiti a trovare rifugio sul posto. L’ambasciata degli Stati Uniti raccomanda ai cittadini statunitensi di essere pronti a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme aereo”, prosegue il messaggio.

L’ambasciata italiana in Ucraina chiude: “L’ambasciata americana ha condiviso sul proprio sito informazioni circa un possibile attacco aereo ad alta intensità nella giornata di oggi 20 novembre. A scopo precauzionale, oggi l’ambasciata a Kiev resterà chiusa al pubblico. L’ambasciata rimane comunque operativa”, si legge sul sito dell’ambasciata italiana. “In caso di allarme aereo, si raccomanda a tutti i cittadini italiani presenti nel Paese di attenersi alle più stringenti misure di mitigazione del rischio e di recarsi immediatamente al riparo più vicino”, aggiunge l’ambasciata.

L’ambasciata spagnola, invece rimane operativa ‘solo per servizi telematici’ e non presterà servizi in presenza al pubblico per “l’aumento del rischio di attacchi aerei in tutta l’Ucraina”: è quanto la sede diplomatica ha comunicato ai cittadini iberici che si trovano in quel Paese, in una email citata dall’agenzia Efe. Fonti del Ministero degli Esteri spagnolo precisano che l’ambasciata continuerà comunque a prestare servizi ai cittadini “telematicamente”. Il messaggio, citato dalla Efe, raccomanda anche di “aumentare le misure di sicurezza, seguire tutte le raccomandazioni delle autorità locali e avere sempre alla portata l’accesso a un rifugio”.