Usa. Liz Cheney la “grande nemica” di Trump perde le primarie repubblicane in Wyoming nonostante sia stata votata da molti elettori democratici

Liz Cheney la “grande nemica” di Donald Trump, ha perso le primarie repubblicane in Wyoming e non è bastato che molti elettori democratici abbiano votato per lei.

Ma per Cheney non tutto è perduto, potrebbe ancora candidarsi per le presidenziali americane e sfidare Trump ed infatti ha dichiarato: “Prepariamoci al lavoro vero in vista del 2024. Non possiamo farci governare da un’orda istigata sui social”.

Cheney accusa l’ex presidente di aizzare i suoi supporter sui social contro di lei, ma dichiarazioni a parte, il voto “molto annunciato” si è svolto molto velocemente. Ed infatti appena un’ora dopo la chiusura dei seggi il risultato è parso subito netto: la sfidante, Harriet Hageman, aveva un vantaggio di oltre venti punti, che nella notte aveva superato i trenta, 63 per cento contro il 32 della vicepresidente della commissione d’inchiesta della Camera sull’assalto al Campidoglio. I sondaggi non hanno sbagliato.

Cheney ha vinto con poco margine nella Teton County, una delle due contee dove Joe Biden aveva vinto nelle presidenziali del 2020, segnale inequivocabile che molti elettori democratici hanno votato per lei.