USA. Pete Hegseth è il nuovo capo del Pentagono: il Senato approva  la nomina con solo un voto in più

E’ stato necessario il voto del vicepresidente JD Vance nel suo ruolo di presidente del Senato, che è dovuto andare in Aula per rompere lo stallo sulla nomina di Pete Hegseth a segretario alla Difesa americano

Pete Hegseth, con una maggioranza di misura, è stato nominato segretario alla Difesa americano, ma è stato necessario il voto di J.D. Vance che ha rotto l’equilibrio, dopo che l Senato si era impantanato su un 50-50. Il canale televisivo C-SPAN ha trasmesso il voto in diretta.

Hegseth, 44 anni, è un ex conduttore di Fox News, ex maggiore dell’esercito e veterano decorato, ha promesso di apportare importanti cambiamenti al Pentagono. Donald Trump ha messo un altro suo uomo anche a capo del Pentagono, nonostante l’opposizione dell’intero campo democratico e di tre senatori repubblicani fortemente contrari.

Tre senatori repubblicani (Susan Collins, Mitch McConnell e Lisa Murkowski) hanno votato contro Hegseth, creando una situazione di pareggio 50-50, che ha richiesto, per la seconda volta in assoluto, il voto decisivo per un candidato al gabinetto da parte del vicepresidente JD Vance.