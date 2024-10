Usa. Presidente Camera Johnson: “Non concederò ulteriori finanziamenti all’Ucraina”

Non ho più “voglia di ulteriori finanziamenti all’Ucraina” e spero che una vittoria elettorale a novembre dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump porti a una rapida fine della guerra

Lo ha dichiarato ieri 11 ottobre, il presidente della Camera degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, convinto sostenitore di Trump, che lo scorso autunno con una serie di veti, ha contribuito a ritardare gli aiuti a Kiev rifiutandosi di votare varie versioni di una legge sull’assistenza estera da 61 miliardi di dollari, ma alla fine ha raggiunto un accordo per far passare la legge. “Non ho voglia di ulteriori finanziamenti all’Ucraina e spero che non siano necessari”, ha detto Johnson l’11 ottobre in un’intervista a Punchbowl News. “Se il Presidente Trump vince, credo che possa davvero portare a termine il conflitto. Lo credo davvero. Penso che chiamerà (il presidente russo Vladimir) Putin e gli dirà che questo è abbastanza”.

Per il presidente ucraino Zelensky i mesi a venire, soprattutto se ad essere eletto presidente dehli Stati Uniti sarà Donald Trump, si preannunciano durissimi e ben distante dal suo “piano per la vittoria”.