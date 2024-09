Usa pronti a togliere restrizioni su uso missili in Russia. Peskov: “La nostra risposta sarà appropriata”

Gli Stati Uniti sono pronti a consentire all’Ucraina di lanciare missili a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo “entro poche settimane”. Cremlino: risposta a missili contro Russia sarà appropriata

Lo riporta il Times che cita fonti del governo britannico, secondo cui all’indomani dell’incontro a Londra tra il segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri britannico David Lammy, giunti questa mattina a Kiev, sono pronti ad eliminare le attuali restrizioni sui missili Atacms prodotti negli Usa che agli Storm Shadow di fabbricazione britannica.

La visita di Blinken e Lammy nella capitale ucraina sembrerebbe pianificata proprio l’occasione per formalizzare il via libera all’utilizzo dei sistemi d’arma di comune accordo con Londra.

La risposta di Mosca non si è fatta attendere darà una risposta, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, ha avvisato che la risposta militare ad un’autorizzazione degli Usa all’Ucraina per usare i missili contro il territorio russo sarà “appropriata”. Peskov ha anche aggiunto che l’autorizzazione all’Ucraina ad utilizzare i missili Atacms per colpire in profondità il territorio russo “probabilmente è già stata presa”, e gli Usa vogliono ora “formalizzare la decisione” attraverso i media.