Usa: pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama e il Parlamento danese mette 3 sue basi militari sotto giurisdizione americana

” Non sono escluse azioni militare per invadere Panama e Groenlandia. Credo che gli americani vogliano che il Pentagono abbia piani pronti per qualsiasi cosa”

Lo ha detto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth rispondendo alla domanda di un deputato durante un’audizione alla Camera, non escludendo un’azione militare per invadere Panama e Groenlandia, verso le quali Donald Trump più volte ha espresso mire espansionistiche.

Di fronte ad un’altra domanda di un deputato che gli chiedeva di chiarire se avesse confermato l’esistenza di piani per possibili invasioni, Hegseth si è limitato a ripetere che “il Pentagono ha piani per ogni tipo di emergenza”. Ed ha affermato che i suoi vertici “sono ansiosi di lavorare con la Groenlandia per garantire che sia al sicuro da qualsiasi potenziale minaccia”.

“Non credo che gli americani abbiano votato per il presidente Trump perché speravano di invadere la Groenlandia – è stata la replica del capogruppo dem della commissione Forze Armate Adam Smith – il messaggio che in questo modo si invia al resto del mondo è che gli Usa pensano esclusivamente a se stessi e non si curano della alleanze”

Intanto il Parlamento danese nonostante le minacce di Washington di annettere la Groenlandia, ha approvato a larga maggioranza un accordo sulla Difesa che prevede la concessione agli Stati Uniti di ampi poteri militari sul suo territorio nazionale, incluso un accesso praticamente illimitato, con completa sovranità, su tre basi aeree. Di fatto i soldati statunitensi avranno anche potere di polizia sui civili nelle zone delle basi.

Il patto con il quale la Danimarca concederà agli Stati Uniti di Donald Trump ampi poteri militari sul suo territorio nazionale, incluso un accesso praticamente illimitato, con completa sovranità, su tre basi aeree, è stato fortemente criticato da esponenti politici e organizzazioni per i diritti umani, che temono una limitazione della sovranità nazionale.

L’accordo prevede che soldati statunitensi potranno operare liberamente nelle basi di Karup, Skrydstrup e Aalborg, ma anche al di fuori di esse, con poteri di polizia militare nella zona su civili danesi. Tra le attività previste figurano lo stazionamento di truppe, lo stoccaggio di materiale bellico, la manutenzione e l’addestramento. Inoltre l’intesa prevede che i soldati americani restino sotto giurisdizione Usa anche se dovessero commettere crimini in Danimarca.

Il patto era inizialmente stato raggiunto con l’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden nel dicembre 2023, ma molti ora chiedevano che non venisse ratificato alla luce delle minacce di Trump di annettere la Groenlandia, territorio danese, ma invece il governo e il Parlamento hanno ritenuto di procedere lo stesso.

Redazione Fatti & Avvenimenti

