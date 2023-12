Usa: Repubblicani presentano ricorso contro esclusione Trump a primarie Colorado

Il partito repubblicano ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte suprema del Colorado che ha escluso Donald Trump dalle primarie del Gop per la corsa alla presidenza del 2024

“La Corte suprema del Colorado ha rimosso il principale candidato repubblicano dalle elezioni primarie e generali, cambiando radicalmente il corso della democrazia americana“, hanno scritto gli avvocati del Gop. “Se questa decisione non verrà annullata – hanno proseguito – qualsiasi elettore avrà il potere di fare causa per escludere qualunque candidato politico, in Colorado o in qualsiasi altra giurisdizione che segua il suo esempio. Ciò non solo distorcerà le elezioni presidenziali del 2024 ma d’ora in poi impantanerà anche i tribunali in controversie politiche su nebulose accuse di insurrezione“.

Il ricorso contro l’esclusione dalle primarie del Gop dell’ex presidente Usa per la corsa alla presidenza del 2024, comporterà un prolungamento della sospensione dell’esecutività della decisione ben oltre il 4 gennaio indicato dalla Corte ma sino a una sentenza da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. Trump ha infatti manifestato l’intenzione di presentare ricorso alla massima autorità giudiziaria americana.