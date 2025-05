Usa revocano adesione Romania al programma di viaggio senza visto: ritorsione per annullamento elezioni presidenziali?

“Oggi, il Dipartimento per la Sicurezza Interna, in consultazione con il Dipartimento di Stato, ha revocato la designazione della Romania nell’ambito del Programma di Esenzione dal Visto”

Lo ha dichiarato l’agenzia in una dichiarazione sul suo sito web. “Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha deciso che la designazione della Romania debba essere revocata al fine di proteggere l’integrità del VWP e garantire la sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione”.

Una decisione che alla luce degli attacchi del vice presidente americano Vance alla Romania, che in conferenza stampa in Germania, l’ha accusato di non rispettare la democrazia per avere annullato le elezioni presidenziali dello scorso novembre vinte dal candidato filo russo Călin Georgescu, a cui poi è stato impedito di ricandidarsi, appare un atto di ritorsione.

A designare la Romania come Paese membro a gennaio, era stata l’amministrazione di Joe Biden, ma a marzo, il DHS ha sospeso l’attuazione del programma per condurre una revisione della designazione della Romania.

"Il DHS ha deciso che la designazione della Romania debba essere revocata al fine di proteggere l'integrità del Programma di Esenzione dal Visto (VWP) e garantire la sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione", si legge nella dichiarazione. "La Romania potrebbe essere riconsiderata per la designazione del Programma di Esenzione dal Visto (VWP) in futuro, qualora soddisfi i criteri di ammissibilità previsti dalla legge".