Usa. Rubio avverte: “L’Iran è a un passo dall’arma nucleare, questa è l’urgenza”

“L’Iran è a un passo dal realizzare un’arma nucleare. Se decidessero di farlo, potrebbero farlo molto rapidamente”

Lo ha detto il segretario di stato americano, Marco Rubio, in una intervista esclusiva a Fox News, aggiungendo: "Se accumulassero una quantità sufficiente di quel 60% arricchito, potrebbero trasformarlo molto rapidamente in un 90% e trasformarlo in un'arma. Questo è il pericolo che corriamo ora. Questa è l'urgenza". Rubio ha avvertito: "Sono piuttosto vicini. Troppo vicini a un'arma nucleare per rimanere tranquilli".