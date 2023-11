Usa. Shutdown vicino, Speaker Camera: finanziare governo senza aiuti a Israele e Ucraina. Casa Bianca boccia proposta

Lo speaker Johnson dice si a finanziare il governo federale ma no a gli aiuti a Israele e all’Ucraina: la Casa Bianca si oppone al piano repubblicano, ma il rischio dello shutdown sale

Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, ha presentato una proposta di legge per continuare a finanziare temporaneamente il governo federale tenendo separati gli aiuti a Israele e all’Ucraina. Lo riferisce il quotidiano The Hill. La Casa Bianca ha respinto il progetto di finanziare l’attività del governo statunitense senza aiuti a Kiev. “Questa proposta è una ricetta per un ulteriore caos da parte dei repubblicani e [porta a] un altro shutdown, punto e basta”, ha dichiarato l’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre.

Inoltre la portavoce dell’amministrazione americana, Karine Jean-Pierre in una nota .ha affermato che “A pochi giorni dalla chiusura causata dai repubblicani – e dopo aver bloccato il Congresso per tre settimane – i repubblicani alla Camera stanno perdendo tempo prezioso con una proposta poco seria che è stata stroncata da membri di entrambi i partiti”, si legge nel comunicato.

“Uno shutdown repubblicano estremo- ha concluso Karine Jean-Pierre – metterebbe a rischio la sicurezza nazionale e le priorità interne. I repubblicani alla Camera devono smettere di perdere tempo con le proprie divisioni politiche, fare il loro lavoro e impegnarsi in modo bipartisan per evitare lo stallo”.