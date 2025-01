Usa. Speaker Camera Johnson rimuove il presidente della CIA Turner: è “troppo pro Ucraina” e poco fedele a Trump

Lo speaker della Camera Mike Johnson, ieri ha rimosso il suo collega repubblicano Mike Turner dal ruolo di presidente della commissione della Cia

Lo scrive il The New York Times che riporta un articolo di Politico, com, che cita tre persone a conoscenza della decisione. Michael R. Turner, repubblicano dell’Ohio, è stato un esplicito sostenitore dei finanziamenti all’Ucraina e di altre posizioni aggressive sulla sicurezza nazionale, oltre che critico nei confronti del presidente eletto Donald Trump.

Turner, mercoledì pomeriggio con un’aria furiosa, ha detto che Johnson lo aveva informato che la sua cacciata era il risultato di una richiesta da parte della tenuta di Mar-a-Lago di Trump in Florida, ma Johnson ha negato che Trump sia dietro la decisione. “Questa non è una decisione del presidente Trump; questa è una decisione della Camera”, ha detto Johnson ai giornalisti mentre lasciava il Campidoglio mercoledì sera, aggiungendo che non aveva “nient’altro che cose positive” da dire su Turner.

Il presidente eletto è stato spesso sospettoso nei confronti della Cia sostenendo che i suoi membri facevano parte di uno “Stato profondo” politicizzato. Eliminando un repubblicano considerato non sufficientemente fedele a Trump, Johnson sembra aprire la strada al presidente eletto per avere un controllo più stretto sul comitato che sovrintende alle questioni di intelligence.

Turner, un conservatore tradizionale che ha rappresentato l’Ohio sudoccidentale alla Camera per più di due decenni, a volte è stato critico nei confronti delle azioni di Trump. Ha rotto con la maggioranza del suo partito il 6 gennaio 2021 e ha votato per certificare le elezioni del 2020 di Joseph R. Biden Jr.. È stato anche uno dei principali sostenitori del sostegno all’Ucraina nella sua lotta contro la Russia, rompendo con la posizione “America First” del presidente eletto e di molti altri nel suo partito.