Usa, speaker della Camera Johnson: “Zelensky persegua un accordo di pace negoziato o si dimetta”

“Quello che Zelensky ha fatto alla Casa Bianca è stato di fatto segnalarci che non è ancora pronto per questo, e penso che sia una grande delusione”

Lo ha detto il presidente della Camera Mike Johnson in un’intervista a “Meet the Press” della NBC News, aggiungendo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “deve tornare in sè e tornare al tavolo della gratitudine o qualcun altro deve guidare il Paese” affinché’ l’Ucraina possa continuare a perseguire un accordo di pace negoziato dagli Stati Uniti.

“Il presidente Trump sta cercando di portare queste due parti a un punto di pace”, ha detto Johnson”Quello che il presidente Zelensky ha fatto alla Casa Bianca è stato di fatto segnalarci che non è ancora pronto per questo, e penso che sia una grande delusione”. Johnson ha sottolineato che Trump “è stato molto chiaro su questo: se [Zelensky] è pronto per la pace, allora possiamo negoziare un accordo”.

I suoi commenti arrivano appena due giorni dopo che il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance e Zelensky si sono pubblicamente scontrati nello Studio Ovale, mentre il presidente ucraino si trovava a Washington per concludere i negoziati su un accordo sulle ricchezze minerarie dell’Ucraina.