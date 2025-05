Usa. Una corte federale blocca i dazi di Trump: “il presidente non ha l’autorità di imporre tariffe globali”. Casa Bianca presenta ricorso

Secondo la sentenza, emessa da una giuria di tre giudici del tribunale del commercio internazionale con sede a New York, il leader della Casa Bianca non ha l’autorità per imporre le tariffe, che dovrebbero essere invece approvate dal Congresso

Doccia fredda per Donald Trump che ha già annunciato che farà appello per bloccare la decisione dei tre giudici, di cui uno nominato da Barack Obama, uno da Ronald Reagan e uno dallo stesso Trump. Vista la totale divergenza di vedute, è molto probabile che il caso possa arrivare Corte Suprema, lasciando all’alta Corte una decisione con ampie implicazioni per l’economia mondiale.

La Corte, nella sua decisione contenuta in 50 pagine, scrive che ” la legge del 1977 non conferisce tale autorità illimitata al presidente e ha annulla i dazi contestati imposti sulla sua base”. Ma per Trump “Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un’emergenza nazionale”. Il presidente Trump ha aggiunto che “si è impegnato a mettere l’America al primo posto e l’amministrazione si impegna a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza dell’America”, quello dei dazi è un tema sul quale non vuole scherzare.

Il vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller ha parlato di un “colpo di stato giudiziario fuori controllo”, poi un portavoce di Pennsylvania Avenue ha denunciato la decisione. Infine dalla Casa Bianca hanno annunciato che presenteranno un ricorso.

