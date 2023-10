Usa, una parte dei repubblicani nominano Scalise per nuovo speaker della Camera ma è difficile che venga eletto

Il repubblicano Steve Scalise con una maggioranza risicata, è stato nominato per succedere a Kevin McCarthy, ma il suo destino appare segnato a causa della spaccatura nel suo partito

Ieri il deputato Steve Scalise della Louisiana, n. 2 alla Camera, una settimana e un giorno dopo, la storica sfiducia a Kevin McCarty, con una votazione a porte chiuse, ha battuto il deputato Jim Jordan dell’Ohio, presidente della Commissione Giustizia e favorito dell’estrema destra, con 113 voti a favore e 99 contrari, ed è stato nominato per essere eletto a nuovo speaker della Camera.

Pochi minuti dopo che una risicata maggioranza di repubblicani aveva votato in una riunione del partito a porte chiuse per selezionarlo come candidato del partito, il destino di Scalise è stato messo in dubbio da diversi parlamentari repubblicani che hanno annunciato che non lo voteranno. Scalise rischia di ripetere il flop della volta precedente, quando una parte dei repubblicani avevano cercato di eleggerlo a presidente, ma non aveva abbastanza voti.