Vaccini, Draghi: “Dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire a causa delle varianti” – VIDEO

Il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua conferenza stampa è stato chiaro: “Dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire a causa delle varianti”

Una dichiarazione che non rassicura una popolazione stremata dalle chiusure che spera nella fine della pandemia per riprendere una vita normale. Draghi poi per rassicurare gli italiani ha aggiunto che “ i prossimi contratti con le case farmaceutiche saranno fatti meglio”, come a volere dire che i problemi attuali saranno superati e ci sarà più disponibilità di vaccini.