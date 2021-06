Vaccini. Figliuolo invia lettera alle Regioni: “Comunicare le cifre degli over 60 che rifiutano di vaccinarsi”

Le vaccinazione non procedono come previsto, in molti con motivazioni diverse non vogliono vaccinarsi e il generale Figliuolo invia una lettera alle Regioni: “Comunicare le cifre degli over 60 che rifiutano le dosi”

Il generale Francesco Figliuolo invia una lettera alle Regioni, con la quale chiede di “attuare in maniera più incisiva il metodo del raggiungimento attivo” della popolazione over 60.

In uno dei passaggio della lettera si legge: “Provvedere a prenotare gli over 60 e comunicare alla struttura commissariale entro il 15 luglio prossimo il numero di soggetti impossibilitati ad aderire alla campagna per motivi sanitari e il numero di soggetti che hanno manifestato la volontà di non aderire alla campagna, suddiviso per classi di età”.

“L’andamento della campagna vaccinale sulle fasce di età over 60 – scrive il commissario per l’Emergenza – mostra una flessione nelle ultime due settimane, in concomitanza con l’estensione della vaccinazione a fasce di età più facilmente raggiungibili o agevolate dal modello vaccinale degli hub. Non è noto se il mancato coinvolgimento sia da ascrivere a limitazioni cliniche, scelta individuale ovvero difficoltà a registrarsi sulle piattaforme vaccinali”.